Crap Archiv @KuehniKev Erpressung in Richtung RRG? Ihr erpresst die mit koalitionsbruch, damit das gewählt wird was ihr gerne h… https://t.co/tm3aVhhZNo vor 3 Minuten FAZ Topthemen Die CDU in Sachsen-Anhalt vollführt einen heißen Ritt. Es spricht viel für den Koalitionsbruch. Dann geht es bis zu… https://t.co/tafPBbPpys vor 40 Minuten Frank Adler @StBrandner Es ging darum, dass die CDU ihren Wählern was versprochen hat, SPD u Grüne dem i Koalitionsvertrag zuge… https://t.co/WsqqhQOSFd vor 43 Minuten Mathias S RT @Raider_MXD: @KuehniKev Damit ich das richtig verstehe: die CDU pocht auf Einhaltung des Koalitionsvertrags, SPD und Grüne wollen davon… vor 56 Minuten Christian Lanz @ChristophColla2 @JennyGnther Und? Koalitionsbruch und Minderheitsregierung lese ich dort. Klar, er ist gegen die E… https://t.co/FjQev5hmsv vor 1 Stunde FAZ Politik Die CDU in Sachsen-Anhalt vollführt einen heißen Ritt. Es spricht viel für den Koalitionsbruch. Dann geht es bis zu… https://t.co/DfnWWXe7ew vor 1 Stunde