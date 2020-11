28.11.2020 ( vor 10 Stunden )



Die US-Regierung von Präsident Trump will mehr Flexibilität bei Hinrichtungen. Künftig sollen nationalstaatliche Exekutionen mit allen Methoden ausgeführt werden dürfen, die in dem Bundesstaat legal sind, in dem der Verurteilte seine Straftat begangen hat.