paul peter (🏠) RT @tazgezwitscher: In Stollberg im Erzgebirge will der Bürgermeister einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Er nimmt Corona nicht ernst… vor 41 Minuten Uwe Kordeck RT @tazgezwitscher: In Stollberg im Erzgebirge will der Bürgermeister einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Er nimmt Corona nicht ernst… vor 2 Stunden Dieter RT @tazgezwitscher: In Stollberg im Erzgebirge will der Bürgermeister einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Er nimmt Corona nicht ernst… vor 4 Stunden Michael Kunz RT @ErnstvAll: Der Wahnsinn hat einen Namen: Marcel Schmidt #Sachsen - In #Stollberg im #Erzgebirge (Inzidenzwert = 416,8) will der Bürger… vor 4 Stunden Isolde RT @tazgezwitscher: In Stollberg im Erzgebirge will der Bürgermeister einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Er nimmt Corona nicht ernst… vor 4 Stunden Michael Berger RT @tazgezwitscher: In Stollberg im Erzgebirge will der Bürgermeister einen Weihnachtsmarkt stattfinden lassen. Er nimmt Corona nicht ernst… vor 4 Stunden