Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 7 Stunden



Ellen Page ist transsexuell und nennt sich jetzt so! 01:40 Die Schauspielerin Ellen Page kennen viel aus „Juno“ oder „The Umbrella Academy“, doch die 33-Jährige wird von nun an Elliot Page genannt, nachdem der Filmstar sein Coming-out als transsexuell hatte.