02.12.2020 ( vor 7 Stunden )



Sie lebt in einem Sie lebt in einem Haushalt , in dem Sars-CoV-2 nachgewiesen wurde. Nun ist klar: Auch die Katze hat sich infiziert. Überraschend ist das aber nicht, dass das Virus auf Haustiere wie Hund und Katze übertragbar ist, sagt ein Instituts-Leiter. 👓 Vollständige Meldung