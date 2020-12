04.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Mehr als 44.000 zusätzliche Schulkinder werden in Hamburg bis 2030 erwartet. Um die Mehr als 44.000 zusätzliche Schulkinder werden in Hamburg bis 2030 erwartet. Um die Schulen darauf vorzubereiten und neue zu bauen, investiert die Hansestadt Hunderte Millionen Euro. Angesichts steigender Schülerzahlen hat Hamburg 2020 knapp 204 Millionen Euro in den Schulbau investiert. Bis 2022 s 👓 Vollständige Meldung