Land: Millionen für Jugend- und Schulsozialarbeit Zur Finanzierung der Jugend- und Schulsozialarbeit stellt das Land für die kommenden zwei Jahre rund 17, 15 Millionen Euro zur Verfügung. Wie...

t-online.de vor 1 Tag - Politik





3, 7 Millionen Euro aus Mauerfonds für Projekte in Sachsen Mit rund 3, 7 Millionen Euro aus dem sogenannten Mauerfonds werden weitere 15 Projekte in Sachsen unterstützt. Davon profitiert etwa der Fürst-Pückler-Park in...

t-online.de vor 5 Tagen - Politik