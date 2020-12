06.12.2020 ( vor 1 Stunde )



Das Interesse der Bürger an den Corona- Das Interesse der Bürger an den Corona- Massentests in Österreich ist bislang geringer als erwartet. In den ersten beiden Tagen ließen sich in den Bundesländern Wien, Tirol und Vorarlberg nach einem ersten Überblick rund 300 000 Menschen auf das Virus untersuchen. Besonders die Teststationen in Wien 👓 Vollständige Meldung