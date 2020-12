07.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Zwei Tage nach der Einführung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Ludwigshafen zeigt sich die Polizei mit den bisherigen Kontrollen zufrieden. "Es war eher ruhig", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Leute hätten sich grundsätzlich an die Regel gehalten, bewusste Verstöße seien ihm bislang