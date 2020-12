08.12.2020 ( vor 4 Stunden )



Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag um 786 auf 51 163 gestiegen. Von ihnen mussten 59 Menschen binnen 24 Stunden ins Krankenhaus gebracht werden, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 34 auf 736.