09.12.2020 ( vor 6 Stunden )



Die Nutzer der Warn-Apps sind am Mittwoch über den Die Nutzer der Warn-Apps sind am Mittwoch über den Katastrophenfall in Bayern wegen der Corona- Pandemie informiert worden. Die offizielle App Nina gab den Nutzern dabei eine ungewöhnliche Handlungsempfehlung: "Meiden Sie das betroffene Gebiet", hieß es - wobei das "betroffene Gebiet" der gesamte Fre 👓 Vollständige Meldung