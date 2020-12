10.12.2020 ( vor 3 Tagen )

Eltern, die für ihre Kinder im neuen Lockdown eine Notbetreuung brauchen, können diese ab sofort beantragen. Das teilten die Kommunen am Donnerstag mit. Zwar werde die neue Coronaschutzverordnung erst am Freitag verabschiedet. Damit werde aber die Zeit zu knapp, damit sich Eltern noch die nötigen Be