Evert van Kuijk RT @FAZ_NET: Joe Biden zog mit dem Versprechen in den Wahlkampf, Amerikas Spaltung nach vier Jahren Trump zu überwinden. Damit hat er laut… vor 2 Minuten FAZ Politik Joe Biden zog mit dem Versprechen in den Wahlkampf, Amerikas Spaltung nach vier Jahren Trump zu überwinden. Damit h… https://t.co/7Q51y8wiHs vor 3 Minuten Frankfurter Allgemeine gesamt Joe Biden zog mit dem Versprechen in den Wahlkampf, Amerikas Spaltung nach vier Jahren Trump zu überwinden. Damit h… https://t.co/ePXWyDMe1x vor 3 Minuten FAZ Feuilleton Joe Biden zog mit dem Versprechen in den Wahlkampf, Amerikas Spaltung nach vier Jahren Trump zu überwinden. Damit h… https://t.co/cUVVm0HCIO vor 3 Minuten t-online Panorama RT @tonline_news: "Time Magazine" kürt Biden und Harris zu Personen des Jahres https://t.co/o5NCqbj6af vor 6 Minuten BMac USA: »Time«-Magazin kürt Biden und Harris zu Personen des Jahres https://t.co/OM3fzSpcu1 via @derspiegel vor 10 Minuten