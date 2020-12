DaniM RT @andersbunt: Vor der gesetzlichen Verankerung des Poolings hatten wir ein Vetorecht, wir hätten jederzeit auf 1:1-Betreuung bestehen kön… vor 4 Minuten Carina 🌙 Als ich ihn bekommen hab, hab ich ihn so in einer Hand halten können. Jetzt passt er nicht mal mehr auf meinen Unt… https://t.co/xlE5BGpux3 vor 11 Minuten Solveig Senft RT @SistersBe: Ich kann nicht mehr hinnehmen, dass kaum Beratungsstellen den Frauen helfen wollen, aus der Prostitution auszusteigen. Ich b… vor 13 Minuten Jan Georg Plavec Wir müssen mehr gegen #Corona tun. Zur Tragödie gehört auch, dass wir zu wenig über die Pandemie wissen und deshalb… https://t.co/Pk6AR8RFxU vor 19 Minuten elke b. RT @tarogermany1: (2/2) Leider können wir sie nicht bei uns aufnehmen. Da wir solche Rassen nicht vermitteln dürfen, wäre sie für immer bei… vor 20 Minuten Tantchen Chuposserl, Verkäuferin von Spaßmachsaft @JasonDo01643111 Mir wurde gesagt, dass die Politik nicht daran schuld sei, dass das nur "wir", also der Pöbel, uns… https://t.co/M16GrxTlbv vor 24 Minuten