🏳️‍🌈❄️Goddess Celine❄️🏳️‍🌈 @YourDudeAedus Ab Montag keine Präsenzpflicht mehr ab 8ter Klasse, davor optional vor 3 Minuten Daniel Hoffmann Die "Bildung" in der letzten Woche vor #Weihnachten sieht so aus: Frühstücken, Filme schauen, Spiele spielen. Aber… https://t.co/SDnLbp25ly vor 4 Minuten Nico★tendo 🎅🎄🎁 RT @DirkKropp: Keine Präsenzpflicht in Schulen in NRW ab Montag #Laschet #Präsenzpflicht #Schule https://t.co/1o5NKUI4IJ vor 14 Minuten WideBlick RT @DirkKropp: Keine Präsenzpflicht in Schulen in NRW ab Montag #Laschet #Präsenzpflicht #Schule https://t.co/1o5NKUI4IJ vor 18 Minuten _g_baer_ RT @HrDings_inBums: Ab Montag keine Präsenzpflicht mehr an Schulen in NRW. Tritt die Rechtsanwaltsfachangestellte Gebauer nun zurück? Sie… vor 33 Minuten Duttsocke Ich bin Beamtin und mache selbstverständlich alles mit. Es ist aber Freitagnachmittag. Das heißt, dass Schulen, Elt… https://t.co/pZNAGZKA1j vor 34 Minuten