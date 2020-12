12.12.2020 ( vor 2 Stunden )



Im Iran ist Ruhollah Sam hingerichtet worden. Sam sei wegen seiner führenden Rolle bei Protesten gegen die Regierung in Teheran am Samstagmorgen gehängt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Vor seiner Verhaftung lebte er in Im Iran ist Ruhollah Sam hingerichtet worden. Sam sei wegen seiner führenden Rolle bei Protesten gegen die Regierung in Teheran am Samstagmorgen gehängt worden, berichtete das iranische Staatsfernsehen. Vor seiner Verhaftung lebte er in Paris im Exil. 👓 Vollständige Meldung