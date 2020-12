Noch ein Tag, dann ist das Weihnachtsgeschäft für den Einzelhandel vorbei. Beobachtungen in Pinnebergs Innenstadt.

Auf die anhaltend hohen Corona-Zahlen reagieren Bund und Länder mit einem harten Lockdown: Ab Mittwoch muss der Einzelhandel schließen; und das mitten in der...

Vor Corona-Lockdown: Politiker fordern 48-Stunden-Öffnung der Geschäfte In zwei Tagen geht ganz Deutschland in den "harten Lockdown". Um einen Kundenansturm auf die bald geschlossenen Geschäfte zu verhindern, sollen diese rund um...

t-online.de vor 21 Stunden - Welt