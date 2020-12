16.12.2020 ( vor 5 Tagen )



An Berlins Krankenhäusern muss nach Angaben von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci weiterhin nicht entschieden werden, welcher Corona-Patient auf Intensivstationen beatmet werden kann und welcher nicht. "In Berlin reichen die Kapazitäten für die Versorgung der Covid 19- Patienten aus", erklärte die S