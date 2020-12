17.12.2020 ( vor 1 Woche )



Während der Untersuchungsausschuss zum Expo-Pavillon in Dubai nach Verantwortlichen für die Fehler in der Vergabe sucht, schafft das Land weitere Fakten für die Ausstellung in dem arabischen Emirat. Europaweit sucht das Wirtschaftsministerium nun nach einem sogenannten Projektdurchführer für den ums Während der Untersuchungsausschuss zum Expo-Pavillon in Dubai nach Verantwortlichen für die Fehler in der Vergabe sucht, schafft das Land weitere Fakten für die Ausstellung in dem arabischen Emirat. Europaweit sucht das Wirtschaftsministerium nun nach einem sogenannten Projektdurchführer für den ums 👓 Vollständige Meldung