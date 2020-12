20.12.2020 ( vor 11 Stunden )



Beschäftigte des Online-Versandhändlers Amazon in Deutschland haben mit Beginn der Nachtschicht zum Montag an sechs Standorten die Arbeit niedergelegt.