21.12.2020 ( vor 5 Stunden )

Zwei Wochen lang Regeln wie an Feiertagen in der Charité in Berlin: Die Universitätsklinik fährt den Betrieb auf ein reines Notfallprogramm zurück, um Corona-Intensivpatienten aufnehmen zu können. Vom Montag an für zunächst zwei Wochen fährt Berlins große Universitätsklinik Charité den Betrieb auf e