NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Beginn der Corona- Impfungen als "großes Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung" bezeichnet. Er empfinde große Dankbarkeit, dass die Wissenschaft in der Lage war, innerhalb von zehn Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, sagte Laumann am Sonntag