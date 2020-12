Dirk Liedtke RT @ReporterOG: Weltweit sind 2020 mindestens 50 Journalist*innen in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Die weitaus mei… vor 3 Sekunden Thomas Knorra #FightEveryCrisis 😷 RT @LoHey48: Reporter ohne Grenzen - Weltweit 50 Medienschaffende in diesem Jahr getötet In diesem Jahr sind weltweit mindestens 50 Journa… vor 8 Minuten 👽 Reporter ohne Grenzen - Weltweit 50 Medienschaffende in diesem Jahr getötet In diesem Jahr sind weltweit mindesten… https://t.co/63rOpyDV8Y vor 8 Minuten BR_Recherche RT @ReporterOG: Traurige Jahresbilanz der #Pressefreiheit: Weltweit sind 2020 mindestens 50 Journalist*innen in direktem Zusammenhang mit i… vor 12 Minuten Verena Nierle RT @ReporterOG: Weltweit sind 2020 mindestens 50 Journalist*innen in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Die weitaus mei… vor 13 Minuten Stephan Gerling RT @JoLepp: Mindestens 50 JournalistInnen weltweit sind in diesem Jahr in direktem Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden. Die weitau… vor 15 Minuten