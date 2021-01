03.01.2021 ( vor 2 Tagen )



In seinen letzten Tagen im Amt soll US-Präsident Trump in einem ungewöhnlichen Telefonat darauf gedrängt haben, das Wahlergebnis in Georgia zu ändern. Offenbar bedrohte er Staatssekretär Raffensperger. Der amtierende US-Präsident In seinen letzten Tagen im Amt soll US-Präsident Trump in einem ungewöhnlichen Telefonat darauf gedrängt haben, das Wahlergebnis in Georgia zu ändern. Offenbar bedrohte er Staatssekretär Raffensperger. Der amtierende US-Präsident Donald Trump soll dem Staatssekretär von Georgia, Brad Raffensperger, 👓 Vollständige Meldung