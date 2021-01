04.01.2021 ( vor 11 Stunden )

Bei der Rückkehr in das häusliche Lernen hat es am Montagmorgen für einen Teil der Schüler in Berlin Verzögerungen gegeben. Betroffen war das System Lernraum Berlin . "Bei der Anmeldung dauert es etwas länger als normal", teilte der Benutzer-Support am frühen Morgen mit. Das System laufe aber, alle V