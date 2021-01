Baden-Württemberg: Grundschulen und Kitas in Baden-Württemberg bleiben geschlossen Kultusministerin Susanne Eisenmann strebte eine Öffnung schon am 18. Januar an, doch sie muss sich dem Willen von Ministerpräsident Kretschmann beugen. Der...

sueddeutsche.de vor 32 Minuten - Politik





Weltcup-Reitturnier in Leipzig abgesagt Das Weltcup-Reitturnier in Leipzig findet wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht statt. Die Veranstaltung war zunächst von Mitte Januar...

t-online.de vor 5 Stunden - Sport





Die Wetterwoche im Schnellcheck: Regen, Glatteis, dann schlägt der Winter zu Steht Deutschland der erste nachhaltige Wintereinbruch bevor? Mitte Januar könnte es so weit sein, das sagt ein zuverlässiges Wettermodell voraus. Bis dahin...

n-tv.de vor 4 Tagen - Welt



Regierung: Eisenmann begrüßt Schul- und Kitaöffnung Mitte Januar

ZEIT Online vor 1 Woche - Top





Aktuelle Lage - Söder setzt Gesundheitsministerin Huml ab - erster Fall von Coronavirus-Mutation in Bayern nachgewiesen Erwartungsgemäß hat das bayerische Kabinett den seit Mitte Dezember bestehenden Corona-Lockdown in Bayern bis Ende Januar verlängert und verschärft.

Focus Online vor 1 Woche - Politik



Polizei & Feuerwehr: Blaulicht-Blog: Brandstiftung in Mitte In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg von Mittwoch, 6. Januar.

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Deutschland