08.01.2021 ( vor 1 Woche )



Sächsische Polizisten sollen rechtsextreme Umtriebe im Kollegenkreis intern melden - gegebenenfalls auch anonym. Einen entsprechenden Bericht von MDR Aktuell am Freitag bestätigte das Innenministerium in Dresden. "Extremismus sowohl im Polizei- als auch im Verwaltungsbereich sind nicht tolerierbar u