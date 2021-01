Flowerpowerhippie So will der Arbeitsminister Hartz IV reformieren https://t.co/PS2I8asHIC vor 11 Stunden Chris RT @HartzIV_org: Zoff um #HartzIV Reform: #CDU blockiert Pläne des Arbeitsministers - #Arbeitsminister Heil will das Hartz IV System sozial… vor 17 Stunden Ich bins RT @HartzIV_org: Zoff um #HartzIV Reform: #CDU blockiert Pläne des Arbeitsministers - #Arbeitsminister Heil will das Hartz IV System sozial… vor 19 Stunden Ina RT @HartzIV_org: Zoff um #HartzIV Reform: #CDU blockiert Pläne des Arbeitsministers - #Arbeitsminister Heil will das Hartz IV System sozial… vor 21 Stunden Hartz IV Zoff um #HartzIV Reform: #CDU blockiert Pläne des Arbeitsministers - #Arbeitsminister Heil will das Hartz IV System… https://t.co/2eQaNU78PX vor 22 Stunden Vijaymalhotra https://t.co/4VXFManL4g. Beim ihm wird immer Schöner. Warum nicht alle Hartz 4 gleich in Rente schicken ohne jemal… https://t.co/qGN86BxpMO vor 2 Tagen