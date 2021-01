12.01.2021 ( vor 2 Tagen )



Bisher wurde bei den Corona-Impfungen in Deutschland auf Freiwilligkeit gesetzt. Nun bringt Bayerns Ministerpräsident Söder eine Impfpflicht für Pflegekräfte ins Gespräch. Man müsse überlegen, in Alten- und Pflegeheimen den Schutz zu erhöhen. 👓 Vollständige Meldung