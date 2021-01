Quelle: DPA - vor 1 Woche



Längere Schulschließungen in der Corona-Pandemie absehbar 00:58 Berlin, 04.01.20: Die meisten Schülerinnen und Schüler in Deutschland müssen sich darauf einstellen, dass sie zum Schutz vor Corona-Infektionen vorerst wohl weiter nicht an ihre Schulen können. Seit Mitte Dezember gilt der Schul-Lockdown, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen - Ende...