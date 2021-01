KV zufrieden mit Start in Thüringer Impfzentren

14.01.2021 ( vor 22 Stunden )



Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Thüringen hat sich mit dem Start der Corona-Impfungen in 14 regionalen Impfzentren zufrieden gezeigt. Mehr als 1000 Impfdosen seien zum Auftakt in den Zentren gespritzt worden, sagte Jörg Mertz, Leiter des KV-Pandemiestabs, am Donnerstag. Medizinische Probleme im 👓 Vollständige Meldung