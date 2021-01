20.01.2021 ( vor 12 Stunden )

An den Grundschulen in Rheinland-Pfalz soll ab Anfang Februar ein Wechselunterricht mit dem Lernen daheim und in der Schule ermöglicht werden. Die Präsenzpflicht bleibe aber bis Mitte Februar weiter aufgehoben, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz . An den weiterführenden