Das wahre Gesicht von Melania Trump: Gerüchte um ihre Ehe

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 5 Tagen



Jill Biden & Melania Trump: So unterschiedlich sind die First Ladys 01:20 Donald Trump und Joe Biden könnten unterschiedlicher nicht sein. Doch wie steht es um ihre Frauen Melania Trump und Jill Biden? Unterscheiden sich die First Ladys auch so sehr von einander wie der US-Präsident und sein Nachfolger? Details in unserem Video.