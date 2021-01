Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Ein Jahr Corona-Pandemie: Merkel zieht Bilanz 01:17 Berlin 26.01.2021: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat im Rückblick auf ein Jahr Corona-Pandemie auch eine kritische Bilanz gezogen. Es seien in Deutschland Schwachstellen und Stärken sichtbar geworden, sagte sie am Dienstag beim Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums. Die Tagung ersetzt in...