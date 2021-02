27.01.2021 ( vor 1 Woche )



Ministerpräsident Armin Laschet unterrichtet den Landtag in Düsseldorf über die neuen Ministerpräsident Armin Laschet unterrichtet den Landtag in Düsseldorf über die neuen Corona Maßnahmen . Es ist seine erste Plenumsrede seit der Wahl zum CDU-Bundesvorsitzenden. Ein Thema werden auch die Probleme bei den Corona-Impfungen in NRW sein. Verfolgen Sie seine Rede hier im Livestream. 👓 Vollständige Meldung