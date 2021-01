27.01.2021 ( vor 2 Tagen )



In der Gedenkstunde des Bundestags für die In der Gedenkstunde des Bundestags für die Opfer des Nationalsozialismus hat die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch dazu aufgefordert, stärker gegen Judenhass in der Mitte der Gesellschaft vorzugehen. „Passen Sie auf auf unser Land“, forderte Knobloch. 👓 Vollständige Meldung