27.01.2021 ( vor 2 Tagen )

Laut des Investigativnetzwerks „The Insider“ waren die mutmaßlichen Nawalny -Attentäter an Morden an einem Journalisten, einem Aktivisten und einem Oppositionspolitiker beteiligt. Laut offiziellen Angaben starben sie unter anderem an einer Herzkrankheit und Atemnot.