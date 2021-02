28.01.2021 ( vor 1 Woche )



Im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften gilt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Menschen, die Im öffentlichen Nahverkehr sowie in Geschäften gilt die Pflicht, eine medizinische Maske zu tragen. Menschen, die Grundsicherung erhalten, will der Staat bei der Versorgung mit Masken helfen. Zu den genauen Plänen äußern sich Gesundheitsminister Spahn und Sozialminister Heil, hier live. 👓 Vollständige Meldung