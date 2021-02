Spannungen in der Strasse von Taiwan: USA und China manövrieren an der Grenze zum Krieg Peking baut gegenüber der demokratisch regierten Insel eine ungewöhnlich grosse Drohkulisse auf. Das ist auch ein Signal an die neue US-Regierung, die ihre...

Basler Zeitung vor 3 Tagen - Top





Umstrittene Ostsee-Pipeline - Biden-Regierung: Nord Stream 2 "schlechter Deal für Europa" Nord Stream 2 soll Gas von Russland nach Deutschland transportieren. Die US-Regierung blockiert das Projekt massiv mit Sanktionen. Auch unter der neuen...

Focus Online vor 5 Tagen - Finanzen