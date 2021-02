29.01.2021 ( vor 3 Tagen )



Der Erzbischof von Köln steht seit Monaten in der Kritik: Es geht um ein Gutachten zu Missbrauch in der Kirche. Nun rebellieren auch die Gläubigen gegen Rainer Maria Woelki. Im Erzbistum Köln verschärft sich die Vertrauenskrise rund um Kardinal Rainer Maria Woelki. Am Freitag stellte sich der Diözes Der Erzbischof von Köln steht seit Monaten in der Kritik: Es geht um ein Gutachten zu Missbrauch in der Kirche. Nun rebellieren auch die Gläubigen gegen Rainer Maria Woelki. Im Erzbistum Köln verschärft sich die Vertrauenskrise rund um Kardinal Rainer Maria Woelki. Am Freitag stellte sich der Diözes 👓 Vollständige Meldung