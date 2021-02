29.01.2021 ( vor 4 Tagen )



Die Gewerkschaft Verdi befürchtet durch die drohende Pleite von Geschäften in der Die Gewerkschaft Verdi befürchtet durch die drohende Pleite von Geschäften in der Corona -Krise verheerende Folgen für Sachsens Innenstädte. Vor allem inhabergeführte Geschäfte und "kleine Kaufleute" seien in Gefahr, aber auch große Einzelhändler kämen an ihre ökonomischen Grenzen , schrieben Gewerksc 👓 Vollständige Meldung