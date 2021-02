02.02.2021 ( vor 1 Woche )



Die Landesregierung in Niedersachsen geht mit einem Stufenplan in den nächsten Bund-Länder-Gipfel. Alle Öffnungen würden sich demnach nach der aktuellen Wochen-Inzidenz im Land richten. Auffällig: Selbst bei einer Inzidenz unter 10 gäbe es weiter Beschränkungen.