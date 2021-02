03.02.2021 ( vor 9 Stunden )



In den vergangenen Wochen mehrte sich die Kritik an der Impfpolitik der Bundesregierung. Nun zeigt eine aktuelle Forsa-Umfrage: Einfluss auf die Wahlpräferenz der Deutschen hat es bislang nicht.