03.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Die Kanzlerin hat der EU-Kommissionspräsidentin den Posten in Brüssel verschafft. Jetzt muss sie mitansehen, wie von der Leyen versagt und sie mit in den Strudel zieht. Die Kanzlerin hat der EU-Kommissionspräsidentin den Posten in Brüssel verschafft. Jetzt muss sie mitansehen, wie von der Leyen versagt und sie mit in den Strudel zieht. 👓 Vollständige Meldung