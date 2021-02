06.02.2021 ( vor 7 Stunden )



Auf dem Parteitag in Auf dem Parteitag in Sachsen fordert Bundestagsfraktionschef Alexander Gauland von seiner Partei Zusammenhalt: „Wir dürfen uns nicht in zwei oder mehr Lager spalten lassen. Es gibt nur eine AfD.“ Man dürfe sich nicht nach den Wünschen des Verfassungsschutzes richten. 👓 Vollständige Meldung