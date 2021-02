09.02.2021 ( vor 13 Stunden )



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich besorgt über die hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald gezeigt. "Wir machen uns schon Sorgen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Greifswald. "Der Landkreis ist stark betroffen und eben auch nicht nur lokal, sondern das i Ministerpräsidentin Manuela Schwesig hat sich besorgt über die hohen Corona-Infektionszahlen im Landkreis Vorpommern-Greifswald gezeigt. "Wir machen uns schon Sorgen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in Greifswald. "Der Landkreis ist stark betroffen und eben auch nicht nur lokal, sondern das i 👓 Vollständige Meldung