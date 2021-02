Anruf aus dem Oval Office: US-Präsident Joe Biden ruft arbeitslose Kalifornierin an Der neue US-Präsident will bürgernah sein und mehr mit den Menschen sprechen. Eine Kalifornierin war überrascht, als ihr Telefon klingelte. Anruf aus dem Oval...

t-online.de vor 3 Tagen - Politik





484 Corona-Neuinfektionen in Berlin: 44 weitere Tote In Berlin sind innerhalb eines weiteren Tages 484 Corona-Neuinfektionen gezählt worden - und 44 Menschen starben an oder mit dem Virus. Das geht aus dem...

t-online.de vor 6 Tagen - Politik Auch berichtet bei • Berliner Morgenpost