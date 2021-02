10.02.2021 ( vor 4 Stunden )



Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Per Wahl-O-Mat, einem kostenlosen Frage-und-Antwort-Tool, können Sie schon jetzt ermitteln, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt. Insgesamt treten 21 Parteien am 14. März 2021 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Da w Am 14. März wird in Baden-Württemberg ein neuer Landtag gewählt. Per Wahl-O-Mat, einem kostenlosen Frage-und-Antwort-Tool, können Sie schon jetzt ermitteln, welche Partei Ihre Interessen am ehesten vertritt. Insgesamt treten 21 Parteien am 14. März 2021 zur Landtagswahl in Baden-Württemberg an. Da w 👓 Vollständige Meldung