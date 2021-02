11.02.2021 ( vor 2 Stunden )



„Noch ist nicht alles auserforscht, aber wir tun gut daran, an den Annahmen vieler Expertinnen und „Noch ist nicht alles auserforscht, aber wir tun gut daran, an den Annahmen vieler Expertinnen und Experten nicht zu zweifeln, wenn sie uns erklären, alle drei Mutationen sind deutlich aggressiver, also ansteckender, übertragen sich leichter als das Ursprungsvirus“, warnte Merkel 👓 Vollständige Meldung