13.02.2021 ( vor 9 Stunden )



Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird nach eigener Darstellung in sozialen Netzwerken verbal bedroht. "Mir haben Menschen geschrieben, dass in Telegram-Gruppen gesprochen wurde, ob man mein Haus anzündet und ob man mich am Mast davor aufhängt", sagte der Politiker der "Süddeutsche Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird nach eigener Darstellung in sozialen Netzwerken verbal bedroht. "Mir haben Menschen geschrieben, dass in Telegram-Gruppen gesprochen wurde, ob man mein Haus anzündet und ob man mich am Mast davor aufhängt", sagte der Politiker der "Süddeutsche 👓 Vollständige Meldung